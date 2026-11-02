РФ атакувала об'єкт енергетики на Одещині, - ДТЕК

Ворог атакував об'єкт ДТЕК на Одещині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
"Одещина: ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. Вночі 2 листопада ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області", - йдеться у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч, і вже є результати - частину родин до ранку вдалось заживити.
Нагадаємо, ворог системно б'є по енергетиці. Станом на ранок 2 листопада у Києві та областях діють екстрені відключення світла.
Через відсутність напруги у столиці частково зупинився електротранспорт.