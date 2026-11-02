РФ атакувала об'єкт енергетики на Одещині, - ДТЕК

"Одещина: ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. Вночі 2 листопада ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч, і вже є результати - частину родин до ранку вдалось заживити.