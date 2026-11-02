У Києві через відключення світла частково зупинився електротранспорт
Уранці 2 листопада у Києві частково не курсує електротранспорт. Причина - відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.
"Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая. просп. Відрадному, просп. Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській, Стеценка, ст. м. "Шулявська", - йдеться у заяві.
Також через відсутність електропостачання тимчасово припинили рух фунікулера.
Про відновлення руху чи можливі зміни у роботі громадського транспорту обіцяють інформувати додатково.
Нагадаємо, в Україні 2 листопада діють графіки погодинних відключень. Їх зумовили тривалі атаки ворога по енергетиці.
Також у низці регіонів сьогодні застосували графіки аварійних відключень світла.