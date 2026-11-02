У Києві через відключення світла частково зупинився електротранспорт

Ілюстративне фото: у Києві частково не курсує електротранспорт через відключення світла (колаж РБК-Україна)

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Уранці 2 листопада у Києві частково не курсує електротранспорт. Причина - відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київпастранс.