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РФ атаковала объект энергетики в Одесской области, - ДТЭК

09:34 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: враг атаковал объект ДТЭК в Одесской области (коллаж РБК-Украина)

Враг атаковал объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Одесщина: враг атаковал энергетический объект ДТЭК. Ночью 2 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь, и уже есть результаты - часть семей до утра удалось заживить.

Напомним, враг системно бъет по энергетике. По состоянию на утро 2 ноября в Киеве и областях действуют экстренные отключения света.

Из-за отсутствия напряжения в столице частично остановился электротранспорт.

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