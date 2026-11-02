РФ атаковала объект энергетики в Одесской области, - ДТЭК

"Одесщина: враг атаковал энергетический объект ДТЭК. Ночью 2 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь, и уже есть результаты - часть семей до утра удалось заживить.