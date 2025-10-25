РФ атакувала Лозову Харківської області: без світла залишились понад 25 тисяч осіб

Війська РФ атакували Лозову Харківської області. В результаті ворожого обстрілу без світла залишились понад 25 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Сьогодні вранці окупанти завдали ударів по м. Лозова, внаслідок чого знеструмлено близько 25 тисяч абонентів", - заявив Синєгубов.
За його словами, екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання.
Також уночі армія РФ обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі. В обох випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають.
За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.
Так, російські війська сьогодні вночі, 25 жовтня, атакували Київ із застосуванням балістичних ракет. У столиці виникла пожежа, також відомо про 10 поранених та двох загиблих. Внаслідок удару постраждали три райони Києва – Дніпровський, Деснянський та Дарницький.
У Дніпровському районі пошкоджено вікна у дванадцяти житлових будинках, а також дитячому садку. Також пошкоджені вікна у житловому будинку у Дарницькому районі.
У Деснянському районі знищено магазин, продовольчі склади та пошкоджено автомобілі. Рятувальники зранку показали фото з місця влучань ворожих ракет.
Окрім того, росіяни атакували Харків та Дніпропетровську область. Зафіксовано кілька пожеж, є постраждалі.