РФ атакувала Лозову Харківської області: без світла залишились понад 25 тисяч осіб

Обстріл України 25 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Так, російські війська сьогодні вночі, 25 жовтня, атакували Київ із застосуванням балістичних ракет. У столиці виникла пожежа, також відомо про 10 поранених та двох загиблих. Внаслідок удару постраждали три райони Києва – Дніпровський, Деснянський та Дарницький.

У Дніпровському районі пошкоджено вікна у дванадцяти житлових будинках, а також дитячому садку. Також пошкоджені вікна у житловому будинку у Дарницькому районі.

У Деснянському районі знищено магазин, продовольчі склади та пошкоджено автомобілі. Рятувальники зранку показали фото з місця влучань ворожих ракет.

Окрім того, росіяни атакували Харків та Дніпропетровську область. Зафіксовано кілька пожеж, є постраждалі.