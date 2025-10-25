UA

РФ атакувала Лозову Харківської області: без світла залишились понад 25 тисяч осіб

Фото: РФ атакувала Лозову Харківської області, без світла залишились десятки тисяч чоловік (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ атакували Лозову Харківської області. В результаті ворожого обстрілу без світла залишились понад 25 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні вранці окупанти завдали ударів по м. Лозова, внаслідок чого знеструмлено близько 25 тисяч абонентів", - заявив Синєгубов.

За його словами, екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання.

Також уночі армія РФ обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі. В обох випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають.

Обстріл України 25 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Так, російські війська сьогодні вночі, 25 жовтня, атакували Київ із застосуванням балістичних ракет. У столиці виникла пожежа, також відомо про 10 поранених та двох загиблих. Внаслідок удару постраждали три райони Києва – Дніпровський, Деснянський та Дарницький.

У Дніпровському районі пошкоджено вікна у дванадцяти житлових будинках, а також дитячому садку. Також пошкоджені вікна у житловому будинку у Дарницькому районі.

У Деснянському районі знищено магазин, продовольчі склади та пошкоджено автомобілі. Рятувальники зранку показали фото з місця влучань ворожих ракет.

Окрім того, росіяни атакували Харків та Дніпропетровську область. Зафіксовано кілька пожеж, є постраждалі.

