РФ атаковала Лозовую Харьковской области: без света остались более 25 тысяч человек

Фото: РФ атаковала Лозовую Харьковской области, без света остались десятки тысяч человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ атаковали Лозовую Харьковской области. В результате вражеского обстрела без света остались более 25 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Сегодня утром оккупанты нанесли удары по г. Лозовая, в результате чего обесточены около 25 тысяч абонентов", - заявил Синегубов.

По его словам, экстренные службы уже работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и вернуть населению электроснабжение.

Также ночью армия РФ обстреляла энергетический объект в Чугуевском районе. В обоих случаях, предварительно, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.

 

Обстрел Украины 25 октября

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября противник атаковал девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ и 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.

Так, российские войска сегодня ночью, 25 октября, атаковали Киев с применением баллистических ракет. В столице возник пожар, также известно о 10 раненых и двух погибших. В результате удара пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.

В Днепровском районе повреждены окна в двенадцати жилых домах, а также детском саду. Также повреждены окна в жилом доме в Дарницком районе.

В Деснянском районе уничтожен магазин, продовольственные склады и повреждены автомобили. Спасатели утром показали фото с места попаданий вражеских ракет.

Кроме того, россияне атаковали Харьков и Днепропетровскую область. Зафиксировано несколько пожаров, есть пострадавшие.

