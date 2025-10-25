РФ атаковала Лозовую Харьковской области: без света остались более 25 тысяч человек

"Сегодня утром оккупанты нанесли удары по г. Лозовая, в результате чего обесточены около 25 тысяч абонентов", - заявил Синегубов.

По его словам, экстренные службы уже работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и вернуть населению электроснабжение.

Также ночью армия РФ обстреляла энергетический объект в Чугуевском районе. В обоих случаях, предварительно, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.