РФ атакувала Лозову Харківської області: без світла залишились понад 25 тисяч осіб

Війська РФ атакували Лозову Харківської області. В результаті ворожого обстрілу без світла залишились понад 25 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Також уночі армія РФ обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі. В обох випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають.

За його словами, екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання.

"Сьогодні вранці окупанти завдали ударів по м. Лозова, внаслідок чого знеструмлено близько 25 тисяч абонентів", - заявив Синєгубов.

Обстріл України 25 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Так, російські війська сьогодні вночі, 25 жовтня, атакували Київ із застосуванням балістичних ракет. У столиці виникла пожежа, також відомо про 10 поранених та двох загиблих. Внаслідок удару постраждали три райони Києва – Дніпровський, Деснянський та Дарницький.

У Дніпровському районі пошкоджено вікна у дванадцяти житлових будинках, а також дитячому садку. Також пошкоджені вікна у житловому будинку у Дарницькому районі.

У Деснянському районі знищено магазин, продовольчі склади та пошкоджено автомобілі. Рятувальники зранку показали фото з місця влучань ворожих ракет.

Окрім того, росіяни атакували Харків та Дніпропетровську область. Зафіксовано кілька пожеж, є постраждалі.