ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

РФ атаковала Лозовую Харьковской области: без света остались более 25 тысяч человек

Суббота 25 октября 2025 11:57
UA EN RU
РФ атаковала Лозовую Харьковской области: без света остались более 25 тысяч человек Фото: РФ атаковала Лозовую Харьковской области, без света остались десятки тысяч человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ атаковали Лозовую Харьковской области. В результате вражеского обстрела без света остались более 25 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Сегодня утром оккупанты нанесли удары по г. Лозовая, в результате чего обесточены около 25 тысяч абонентов", - заявил Синегубов.

По его словам, экстренные службы уже работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и вернуть населению электроснабжение.

Также ночью армия РФ обстреляла энергетический объект в Чугуевском районе. В обоих случаях, предварительно, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.

Обстрел Украины 25 октября

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября противник атаковал девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ и 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.

Так, российские войска сегодня ночью, 25 октября, атаковали Киев с применением баллистических ракет. В столице возник пожар, также известно о 10 раненых и двух погибших. В результате удара пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.

В Днепровском районе повреждены окна в двенадцати жилых домах, а также детском саду. Также повреждены окна в жилом доме в Дарницком районе.

В Деснянском районе уничтожен магазин, продовольственные склады и повреждены автомобили. Спасатели утром показали фото с места попаданий вражеских ракет.

Кроме того, россияне атаковали Харьков и Днепропетровскую область. Зафиксировано несколько пожаров, есть пострадавшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Вторжение России в Украину
Новости
Ночной удар баллистикой на Киев: количество раненых возросло (фото)
Ночной удар баллистикой на Киев: количество раненых возросло (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию