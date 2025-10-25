РФ атаковала Лозовую Харьковской области: без света остались более 25 тысяч человек
Войска РФ атаковали Лозовую Харьковской области. В результате вражеского обстрела без света остались более 25 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"Сегодня утром оккупанты нанесли удары по г. Лозовая, в результате чего обесточены около 25 тысяч абонентов", - заявил Синегубов.
По его словам, экстренные службы уже работают над тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и вернуть населению электроснабжение.
Также ночью армия РФ обстреляла энергетический объект в Чугуевском районе. В обоих случаях, предварительно, обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются.
Обстрел Украины 25 октября
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября противник атаковал девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ и 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
Так, российские войска сегодня ночью, 25 октября, атаковали Киев с применением баллистических ракет. В столице возник пожар, также известно о 10 раненых и двух погибших. В результате удара пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.
В Днепровском районе повреждены окна в двенадцати жилых домах, а также детском саду. Также повреждены окна в жилом доме в Дарницком районе.
В Деснянском районе уничтожен магазин, продовольственные склады и повреждены автомобили. Спасатели утром показали фото с места попаданий вражеских ракет.
Кроме того, россияне атаковали Харьков и Днепропетровскую область. Зафиксировано несколько пожаров, есть пострадавшие.