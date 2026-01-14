РФ атакувала Кривий Ріг дронами, у місті лунали вибухи

Удари росіян по Кривому Рогу

Росіяни регулярно атакують Кривий Ріг. Для ударів ворог використовує балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники типу "Шахед". Часто застосовують комбіновані удари – ракети разом із дронами, зокрема в нічний час. Цілями стають, як правило, житлова забудова та інфраструктура.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня росіяни здійснили атаку ударними безпілотниками на об'єкт інфраструктури у Кривому Розі, в результаті чого були знеструмлення. Проте зранку Вілкул повідомив, що усі аварійно відключені абоненти вже були заживлені.

"Котельні розпалили, вже набирають температуру. Комунальний електротранспорт працює у штатному режимі, включаючи швидкісний трамвай. Водопостачання працює", - повідомив він.

Також 12 січня росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти інфраструктури у Кривому Розі, у місті було чути вибухи.

Ще ми писали, що окупанти нещодавно здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані вдень та ввечері, 7 січня, по кількох локаціях.

Внаслідок обстрілу постраждали вісім людей, двоє з яких перебували в лікарні на стаціонарі. Також у жителів Кривого Рогу з'явились проблеми з постачанням води, тепла та електроенергії.