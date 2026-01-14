РФ атаковала Кривой Рог дронами, в городе раздавались взрывы

Удары россиян по Кривому Рогу

Россияне регулярно атакуют Кривой Рог. Для ударов враг использует баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники типа "Шахед". Часто применяют комбинированные удары - ракеты вместе с дронами, в частности в ночное время. Целями становятся, как правило, жилая застройка и инфраструктура.

Напомним, в ночь на 14 января россияне совершили атаку ударными беспилотниками на объект инфраструктуры в Кривом Роге, в результате чего были обесточены. Однако утром Вилкул сообщил, что все аварийно отключенные абоненты уже были запитаны.

"Котельные разожгли, уже набирают температуру. Коммунальный электротранспорт работает в штатном режиме, включая скоростной трамвай. Водоснабжение работает", - сообщил он.

Также 12 января россияне атаковали ударными беспилотниками объекты инфраструктуры в Кривом Роге, в городе были слышны взрывы.

Еще мы писали, что оккупанты недавно совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены днем и вечером, 7 января, по нескольким локациям.

В результате обстрелов пострадали восемь человек, двое из которых находились в больнице на стационаре. Также у жителей Кривого Рога появились проблемы с поставками воды, тепла и электроэнергии.