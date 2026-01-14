РФ атакувала Кривий Ріг дронами, у місті лунали вибухи

Російські війська сьогодні вдень, 14 січня, атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками, у місті було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За даними Повітряних сил ЗСУ, кілька ударних безпілотників типу "Шахед" наближались до Кривого Рогу зі сходу.

"Вибухи. Кривий Ріг знову під шахедною атакою. Бережіть себе", - повідомив Вілкул.

Удари росіян по Кривому Рогу

Росіяни регулярно атакують Кривий Ріг. Для ударів ворог використовує балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники типу "Шахед". Часто застосовують комбіновані удари – ракети разом із дронами, зокрема в нічний час. Цілями стають, як правило, житлова забудова та інфраструктура.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня росіяни здійснили атаку ударними безпілотниками на об'єкт інфраструктури у Кривому Розі, в результаті чого були знеструмлення. Проте зранку Вілкул повідомив, що усі аварійно відключені абоненти вже були заживлені.

"Котельні розпалили, вже набирають температуру. Комунальний електротранспорт працює у штатному режимі, включаючи швидкісний трамвай. Водопостачання працює", - повідомив він.

Також 12 січня росіяни атакували ударними безпілотниками об'єкти інфраструктури у Кривому Розі, у місті було чути вибухи.

Ще ми писали, що окупанти нещодавно здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані вдень та ввечері, 7 січня, по кількох локаціях.

Внаслідок обстрілу постраждали вісім людей, двоє з яких перебували в лікарні на стаціонарі. Також у жителів Кривого Рогу з'явились проблеми з постачанням води, тепла та електроенергії.