Главная » Новости » Происшествия

РФ атаковала Кривой Рог дронами, в городе раздавались взрывы

Среда 14 января 2026 11:35
РФ атаковала Кривой Рог дронами, в городе раздавались взрывы Фото: РФ атаковала Кривой Рог дронами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 14 января, атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками, в городе были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Взрывы. Кривой Рог снова под шахедной атакой. Берегите себя", - сообщил Вилкул.

По данным Воздушных сил ВСУ, несколько ударных беспилотников типа "Шахед" приближались к Кривому Рогу с востока.

Удары россиян по Кривому Рогу

Россияне регулярно атакуют Кривой Рог. Для ударов враг использует баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники типа "Шахед". Часто применяют комбинированные удары - ракеты вместе с дронами, в частности в ночное время. Целями становятся, как правило, жилая застройка и инфраструктура.

Напомним, в ночь на 14 января россияне совершили атаку ударными беспилотниками на объект инфраструктуры в Кривом Роге, в результате чего были обесточены. Однако утром Вилкул сообщил, что все аварийно отключенные абоненты уже были запитаны.

"Котельные разожгли, уже набирают температуру. Коммунальный электротранспорт работает в штатном режиме, включая скоростной трамвай. Водоснабжение работает", - сообщил он.

Также 12 января россияне атаковали ударными беспилотниками объекты инфраструктуры в Кривом Роге, в городе были слышны взрывы.

Еще мы писали, что оккупанты недавно совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены днем и вечером, 7 января, по нескольким локациям.

В результате обстрелов пострадали восемь человек, двое из которых находились в больнице на стационаре. Также у жителей Кривого Рога появились проблемы с поставками воды, тепла и электроэнергии.

