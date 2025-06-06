РФ атакувала Кременчук у Полтавській області, є постраждалі (фото)

Комбінований удар по Україні

В ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну "Шахедами", балістикою та крилатими ракетами. Під ударом був Київ, Тернопіль, Чернігів, Луцьк та Львівська область.

Відомо, що у Києві загинули троє рятувальників, які ліквідували наслідки атаки РФ. Також повідомляють про постраждалих у Луцьку.

У Тернополі після атаки зафіксували забруднення повітря. Детальніше на атаку на місто - за посиланням.

Більше про наслідки атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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