РФ атаковала Кременчуг в Полтавской области, есть пострадавшие (фото)

Комбинированный удар по Украине

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами. Под ударом был Киев, Тернополь, Чернигов, Луцк и Львовская область.

Известно, что в Киеве погибли трое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки РФ. Также сообщают о пострадавших в Луцке.

В Тернополе после атаки зафиксировали загрязнение воздуха. Подробнее об атаке на город - по ссылке.

Больше о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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