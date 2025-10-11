РФ атакувала Краматорськ дронами "Герань-2": під удар потрапила школа

"З 23:06 по 23:11, із застосуванням двох БПЛА "Герань-2", російські війська завдали удару по школі", - йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що два безпілотники типу «Герань-2» (аналог іранських дронів-камікадзе) влучили в будівлю закладу загальної середньої освіти №12 імені Степана Чубенка.

Внаслідок атаки споруда навчального закладу зазнала значних руйнувань. Це вже не перший випадок, коли російські війська цілеспрямовано нищать освітні установи Краматорської громади.

Такі удари по школах, дитячих садках та інших об’єктах освіти є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікуються як воєнний злочин, адже цивільні навчальні заклади не мають жодного відношення до військової інфраструктури.

Наразі на місці удару тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Пошкоджень також зазнали навколишні житлові будинки.

Фото: наслідки обстрілу Краматорска (t.me/kramatorsk_rada)

Краматорськ

Краматорськ постійно обстрілюють, оскільки він розташований недалеко від лінії фронту. Російські окупанти атакують місто різними видами озброєнь, зокрема авіабомбами, ракетами та безпілотниками, що призводить до руйнувань житлових будинків, промислових зон, а також до поранених та загиблих серед цивільного населення.