РФ атаковала Краматорск авиабомбами: десятки домов повреждены, есть раненый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожары на общей площади 35 кв.м.

По данным ГСЧС, в результате обстрела повреждены 28 жилых домов, а также возникли пожары в частном доме и на открытой территории.

Вечером 22 марта в результате российского авиаудара двумя авиабомбами по частному сектору Краматорска был ранен мужчина.

Атака на Украину

Напомним, что ночном отчете ГСЧС спасатели отметили районы, где произошли пожары. На тот момент стало известно, что в столице погибли два человека, а семь человек получили ранения.

Впоследствии в Киеве количество жертв ночной российской атаки дронами возросло до трех, среди погибших - 5-летний ребенок. Также есть пострадавшие.

Также этой ночью российские войска атаковали Киевскую область, в результате чего повреждены дома и автомобиль, а также два человека получили травмы.

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