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РФ атаковала Краматорск авиабомбами: десятки домов повреждены, есть раненый

Воскресенье 23 марта 2025 11:15
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РФ атаковала Краматорск авиабомбами: десятки домов повреждены, есть раненый Фото: РФ атаковала Краматорск авиабомбами (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российский обстрел Краматорска ранил мужчину. Также повреждены 28 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Вечером 22 марта в результате российского авиаудара двумя авиабомбами по частному сектору Краматорска был ранен мужчина.

По данным ГСЧС, в результате обстрела повреждены 28 жилых домов, а также возникли пожары в частном доме и на открытой территории.

Фото: ГСЧС Украины

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожары на общей площади 35 кв.м.

Фото: ГСЧС Украины

Атака на Украину

Напомним, что ночном отчете ГСЧС спасатели отметили районы, где произошли пожары. На тот момент стало известно, что в столице погибли два человека, а семь человек получили ранения.

Впоследствии в Киеве количество жертв ночной российской атаки дронами возросло до трех, среди погибших - 5-летний ребенок. Также есть пострадавшие.

Также этой ночью российские войска атаковали Киевскую область, в результате чего повреждены дома и автомобиль, а также два человека получили травмы.

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