РФ атаковала Краматорск авиабомбами: десятки домов повреждены, есть раненый
Российский обстрел Краматорска ранил мужчину. Также повреждены 28 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Вечером 22 марта в результате российского авиаудара двумя авиабомбами по частному сектору Краматорска был ранен мужчина.
По данным ГСЧС, в результате обстрела повреждены 28 жилых домов, а также возникли пожары в частном доме и на открытой территории.
Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожары на общей площади 35 кв.м.
Атака на Украину
Напомним, что ночном отчете ГСЧС спасатели отметили районы, где произошли пожары. На тот момент стало известно, что в столице погибли два человека, а семь человек получили ранения.
Впоследствии в Киеве количество жертв ночной российской атаки дронами возросло до трех, среди погибших - 5-летний ребенок. Также есть пострадавшие.
Также этой ночью российские войска атаковали Киевскую область, в результате чего повреждены дома и автомобиль, а также два человека получили травмы.
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