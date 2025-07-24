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РФ атакувала Костянтинівку авіабомбами та артилерією: є загиблі та поранені

Донецька область, Четвер 24 липня 2025 16:22
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РФ атакувала Костянтинівку авіабомбами та артилерією: є загиблі та поранені Фото: росіяни атакували Костянтинівку авіабомбами та артилерією (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 24 липня атакували Костянтинівку Донецької області чотирма авіабомбами та артилерією. Загинуло дві людини, ще понад 10 - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Росіяни скинули на місто чотири авіабомби й обстріляли його з артилерії. Загинули 2 жінки 48 і 59 років, поранення отримали 14 людей віком від 36 до 91", - повідомив Філашкін.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, адмінбудівлю, 2 крамниці, кав'ярню і 2 автівки.

Крім того, ще одна людина була поранена у Мирнограді - там росіяни знову атакували цивільного FPV-дроном.

"Вкотре закликаю всіх жителів Донеччини: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", - наголосив глава ОВА.

Фото: наслідки обстрілу Костянтинівки (t.me/VadymFilashkin)

Обстріли Костянтинівки

Нагадаємо, вранці 17 липня росіяни завдали масованого удару з артилерії по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще одна - травмована.

Вдень 9 липня армія РФ також завдала авіаудару по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.

Перед тим російська реактивна система залпового вогню "Смерч" атакувала Костянтинівку. Внаслідок удару загинула одна людина.

Також російські окупанти обстріляли Костянтинівку, 26 червня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приміщення аптеки, є постраждалі серед цивільних.

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