РФ атакувала Київ дронами: уламки пошкодили балкон однієї з квартир на Оболоні

"На Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбите скло та пошкодження балкону в одній з квартир у багатоповерхівці", - йдеться у повідомленні.

Кличко також поінформував, що рятувальники та медики вже на місці. Станом на зараз постраждалих немає.