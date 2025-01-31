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РФ атакувала Київ дронами: уламки пошкодили балкон однієї з квартир на Оболоні

Фото: рятувальники та медики вже на місці (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 31 січня російські окупанти вкотре намагалися атакувати Київ дронами. В одному з районів зафіксовано падіння уламків, постраждав балкон однієї з квартир багатоповерхового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка.

"На Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбите скло та пошкодження балкону в одній з квартир у багатоповерхівці", - йдеться у повідомленні.

Кличко також поінформував, що рятувальники та медики вже на місці. Станом на зараз постраждалих немає.

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