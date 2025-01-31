РФ атаковала Киев дронами: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони

Дроновые атаки РФ

Напомним, около часа назад в Киеве прогремела серия взрывов. Звуки было слышно на фоне атаки российских дронов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прошлой ночью российская армия запустила по территории Украины 81 ударный беспилотник. Силы ПВО работали в 10 областях страны.

В результате отражения вражеской атаки, по состоянию на 09:00 было сбито 37 БпЛА. Еще 39 - были локально потеряны, без негативных последствий.

Однако, враг все же смог нанести удар по одной из многоэтажек в Сумах. В результате атаки были погибшие и раненные. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.