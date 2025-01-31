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РФ атаковала Киев дронами: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони

Фото: спасатели и медики уже на месте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 31 января российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Киев дронами. В одном из районов зафиксировано падение обломков, пострадал балкон одной из квартир многоэтажного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"На Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбито стекло и повреждение балкона в одной из квартир в многоэтажке", - говорится в сообщении.

Кличко также сообщил, что спасатели и медики уже на месте. По состоянию на сейчас пострадавших нет.

Дроновые атаки РФ

Напомним, около часа назад в Киеве прогремела серия взрывов. Звуки было слышно на фоне атаки российских дронов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прошлой ночью российская армия запустила по территории Украины 81 ударный беспилотник. Силы ПВО работали в 10 областях страны.

В результате отражения вражеской атаки, по состоянию на 09:00 было сбито 37 БпЛА. Еще 39 - были локально потеряны, без негативных последствий.

Однако, враг все же смог нанести удар по одной из многоэтажек в Сумах. В результате атаки были погибшие и раненные. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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