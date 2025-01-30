Обстріл багатоповерхівки у Сумах: кількість загиблих зросла

У Сумах зросла кількість жертв після удару по багатоповерхівці. Окупанти атакували місто 30 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області .

Прокурори додають, що загиблі - це три подружжя - 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.

"Станом на 15:30 унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці загинули шість людей", - йдеться у повідомленні.

Обстріл багатоповерхівки у Сумах

В ніч на 30 січня російська армія атакувала місто Суми. Внаслідок влучання дрону по житловому будинку постраждали люди, є загиблі.

При цьому протягом дня кількість як постраждалих, так і жертв постійно зростала. На даний момент у Сумах 9 людей постраждали, серед яких дитина, ще шість загинули.

Крім цього, в результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 4 людей, включно з дитиною та провести евакуацію 118 мешканців.

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