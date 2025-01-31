У Києві було чути серію вибухів на тлі атаки БпЛА (відбій)

В ніч на 31 січня у Києві пролунали вибухи. Російські окупанти вчергове намагаються атакувати столицю дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 03:57. Через декілька хвилин начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що причиною сигналу стала загроза застосування БпЛА. Пізніше, о 04:18, військові закликали киян перебувати в укриттях, оскільки у напрямку столиці з північного сходу летів ворожий ударний БпЛА. Пізніше, в столиці чули вибухи. "У Києві пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 04:27. Оновлено о 04:49 У Києві оголосили відбій повітряної тривоги, однак загроза застосування БпЛА для інших регіонів продовжується. Де оголосили тривогу Станом на 04:37, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях. В переважній більшості випадків нинішньої тривоги, причиною сигналу є ворожі БпЛА.