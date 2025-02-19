РФ атакувала Херсон: КАБ зруйнував багатоповерхівку

"Російські війська атакували Херсон з авіації. Керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі. Подробиці - згодом", - написав він.

Фото: наслідки прильоту у Херсоні (t.me/olexandrprokudin)

Як можна побачити на фото, у будинку видно руйнування.