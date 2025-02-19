РФ атаковала Херсон: КАБ разрушил многоэтажку

"Российские войска атаковали Херсон с авиации. Управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе. Подробности - позже", - написал он.

Фото: последствия прилета в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)

Как можно увидеть на фото, в доме видны разрушения.

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Председатель Херсонской ОГА отметил, что известно о первых пострадавших: мальчике и девочке 13-ти лет, двойняшках. У них зафиксированы травмы и реакция на стресс. Дети находятся под наблюдением врачей.

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Роман Мрочко, глава Херсонской городской военной администрации, сообщил, что враг запустил по городу три КАБа, один попал в многоквартирный дом в Центральном районе. В результате атаки трое пострадавших, из них двое детей.

Он добавил, что спасатели, полиция, врачи, коммунальные службы и группа оперативного реагирования уже работают на месте.