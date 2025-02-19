РФ атаковала Херсон: КАБ разрушил многоэтажку

Поздно вечером, 19 февраля, российские оккупанты атаковали Херсон с авиации. Вражеский КАБ попал в жилой дом, нанеся разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Российские войска атаковали Херсон с авиации. Управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе. Подробности - позже", - написал он.
Как можно увидеть на фото, в доме видны разрушения.
Председатель Херсонской ОГА отметил, что известно о первых пострадавших: мальчике и девочке 13-ти лет, двойняшках. У них зафиксированы травмы и реакция на стресс. Дети находятся под наблюдением врачей.
Роман Мрочко, глава Херсонской городской военной администрации, сообщил, что враг запустил по городу три КАБа, один попал в многоквартирный дом в Центральном районе. В результате атаки трое пострадавших, из них двое детей.
Он добавил, что спасатели, полиция, врачи, коммунальные службы и группа оперативного реагирования уже работают на месте.
Напомним, прошлой ночью россияне атаковали Одессу и Одесскую область дронами. В частности, в регионе враг атаковал энергетический объект ДТЭК, в результате чего часть домов в Одессе и Одесском районе остались без света. Кроме того, в домах не было тепла и воды. Позже стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие. На обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Также отметим, что этой ночью враг продолжает атаковать Украину. Взрывы слышали как в Киеве, так и в Одессе. Причем в Одессе вновь есть последствия ч результате атак.
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