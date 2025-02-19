У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

У низці регіонів України сьогодні, 19 лютого, ввечері оголосили повітряну тривогу. Причина - атака російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram і КМВА в Telegram .

Станом на 22:00 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Одеській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Водночас у Київській міській військовій адміністрації попереджають, що в Києві можлива атака ворожих дронів, тому киян закликали пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Згідно з останніми даними Повітряних сил, ворожий дрон помітили у східній частині Києва.

Також кілька груп ударних безпілотників ворога прямують у бік Одеси. Вони летять над акваторією Чорного моря.

Нові групи дронів фіксують і в Запорізькій області, вони летять у північно-західному напрямку.

Оновлено 22:22

У Києві пролунали вибухи. Мер Віталій Кличко написав, що сили протиповітряної оборони працюють по ворожих дронах.