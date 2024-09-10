РФ атакувала енергооб'єкти в Україні, а Швеція виділить новий пакет допомоги: новини за 9 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Війська РФ атакували Україну "Шахедами", зокрема націлившись на столицю. Всі ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до міста.

За інформацією розвідки Британії, український удар по авіабазі Маринівка у Волгоградській області РФ 22 серпня 2024 року спричинив масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання.

Результати розслідування авіакатастрофи F-16 будуть відомі найближчим часом, - Сирський

Головком Олександр Сирсбкий розповів в інтерв'ю CNN, що наразі спеціальна комісія Міноборони проводить розслідування для з'ясування всіх фактів авіакатастрофи F-16. І найближчим часом результати будуть відомі.

При тому він зазначив, що пілот, який загинув внаслідок трагедії, збив дві ворожі ракети, використовуючи бортову зброю, і встиг атакувати третю крилату ракету.

ЗСУ вперше збили дрон росіян на висоті понад 3600 метрів

7 вересня в Харківській області бійці Залізної бригади вперше збили висотний безпілотник російського виробництва в повітряному бою.

Військові зазначили, що полювання було складним через висоту польоту понад три кілометри і маневри дрона.

У Литві працюють над національним планом масової евакуації громадян

Про таке під час пресконференції заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Вона зазначила, що сам план буде готовий до початку жовтня 224 року. Міністр додала, що у кожній територіальній одиниці є свій план евакуації. Однак вона наголосила, що країна повинна мати план евакуації національного масштабу, а також бути готовою до його реалізації у разі потреби.

Росіяни атакували енергетичні об'єкти в семи областях України

За минулу добу, 8 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в семи регіонах України. Зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

У результаті обстрілів у Дніпропетровській та Харківській областях було знеструмлено підстанції та споживачів. Частину живлення вже вдалося відновити.

У Донецькій області під час атаки знеструмлено кілька підстанцій, а також шахту, в якій на момент обстрілу перебувало 74 працівники. Усі вони успішно евакуйовані на поверхню.

Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, вартість якого становить 4,6 млрд шведських крон (близько 400 млн євро).

Цей пакет спрямований на задоволення найпріоритетніших військових потреб України та створення можливостей для майбутніх дій. Він охоплює пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження та фінансову допомогу.

В Україні випустили підручник з картою України без Криму

У підручнику з української мови для 7 класу надрукували карту України, на якій немає півострова Крим. Співавторка підручника Анастасія Онатій своєю чергою пояснила, що карта у такому вигляді потрапила до підручника через неуважність авторів.

Втім, електронну версію книги вже виправили. Що стосується друкованих версій, то в них вона запропонувала запустити флешмоб "Домалюй Крим", запропонувавши освітянам обговорити помилку з учнями і домалювати піктограму в підручнику на сторінці.

Орбан готує ефектну появу "миротворчої місії" щодо України

Угорський прем'єр Віктор Орбан сказав про це журналістам під час пікніку, пише видання ATV. Конкретики він не надав, проте натякнув, що варто чекати на її ефектну появу вже у вересні.

Нагадаємо, влітку Орбан приїздив до Києва з пропозицією розглянути можливість одностороннього припинення вогню. Потім відвідав Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Після цього в листі до лідерів ЄС написав, що мирні переговори між Росією та Україною, як про це думають в Москві та Пекіні, можуть відбутися до кінця року.

Жоден реактор ЗАЕС не буде перезапущено, доки триває війна, - МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі каже, що допоки існує загроза для безпеки Запорізької атомної електростанції, її реактори мають лишатися у стані "холодної зупинки".

За його словами, ситуація там залишається нестабільною.

"Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, підвищують ризик ядерної аварії", - сказав він.

ЄС отримав докази щодо постачання Іраном балістичних ракет до Росії

Як повідомив речник ЄС Петер Стано, отримано відповідні розвіддані.

"Нам відома надана союзниками інформація, що заслуговує на довіру, про постачання іранських балістичних ракет Росії", - сказав він та додав, що Євросоюз може запровадити нові санкції проти Тегерана.

Раніше видання WSJ повідомило, що росіяни отримали іранські балістичні ракети малого радіусу.

Німеччина запроваджує контроль на сухопутних кордонах через мігрантів

Уряд країни оголосив про тимчасовий прикордонний контроль на всіх сухопутних пунктах пропуску. Мета - подолати нелегальну міграцію та захиститися від ісламського екстремізму.

Контроль розпочинається 16 вересня і спочатку триватиме шість місяців. Німеччина має сухопутний кордон з Данією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією, Австрією, Чехією та Польщею.

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