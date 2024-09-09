Німеччина ввела тимчасовий контроль на всіх сухопутних кордонах через мігрантів

Уряд Німеччини оголосив про тимчасовий прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах країни. Таким чином хочуть подолати нелегальну міграцію та захистити населення від таких загроз, як ісламський екстремізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначимо, Німеччина має сухопутний кордон довжиною понад 3700 км з Данією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією, Австрією, Чехією та Польщею.

"Ми зміцнюємо внутрішню безпеку та продовжуємо нашу жорстку лінію проти нелегальної міграції", - заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер.

Як зазначається, прикордонний контроль розпочнеться 16 вересня і спочатку триватиме шість місяців.

Нагадаємо, 14 червня німецький поліцейський фургон вивіз до Польщі групу мігрантів із Близького Сходу.

На цьому тлі між країнами виник конфлікт. Прем'єр Польщі Дональд Туск провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом, щоб обговорити питання. Німецька сторона вибачилася за інцидент.

Пізніше Польща заявила про новий інцидент висилки мігрантів із Німеччини. Ймовірно, це була група українців.

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