Росіяни атакували енергетичні об'єкти в семи областях України
За минулу добу, 8 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в семи регіонах України. Зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України.
У результаті обстрілів у Дніпропетровській та Харківській областях було знеструмлено підстанції та споживачів. Частину живлення вже вдалося відновити.
У Донецькій області під час атаки знеструмлено кілька підстанцій, а також шахту, в якій на момент обстрілу перебувало 74 працівники. Усі вони успішно евакуйовані на поверхню.
У Чернігівській області через пошкодження повітряних ліній залишилися без електроенергії 3,1 тисячі абонентів у трьох населених пунктах.
Роботи з відновлення електропостачання тривають.
Нічна атака на Україну
Російські окупанти продовжують тероризувати українців, використовуючи нічний час для ракетних ударів та атак безпілотників. В ніч на 9 вересня ворог атакував Україну з кількох напрямків, застосувавши різноманітну зброю.
Сили протиповітряної оборони України продемонстрували високу ефективність, знищивши дві керовані ракети Х-59/69 та шість ударних безпілотників Shahed.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок російської атаки на місці одного з прильотів по місту виникла пожежа.
Крім того, у Київській області працювали сили протиповітряної оборони, як і у столиці.
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