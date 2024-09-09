Росіяни атакували енергетичні об'єкти в семи областях України

За минулу добу, 8 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в семи регіонах України. Зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

У результаті обстрілів у Дніпропетровській та Харківській областях було знеструмлено підстанції та споживачів. Частину живлення вже вдалося відновити.

У Донецькій області під час атаки знеструмлено кілька підстанцій, а також шахту, в якій на момент обстрілу перебувало 74 працівники. Усі вони успішно евакуйовані на поверхню.

У Чернігівській області через пошкодження повітряних ліній залишилися без електроенергії 3,1 тисячі абонентів у трьох населених пунктах.

Роботи з відновлення електропостачання тривають.