РФ атаковала энергообъекты в Украине, а Швеция выделит новый пакет помощи: новости за 9 сентября

Война России против Украины: последние новости

Войска РФ атаковали Украину "Шахедами", в том числе нацелившись на столицу. Все ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены на подступах к городу.

По информации разведки Британии, украинский удар по авиабазе Мариновка в Волгоградской области РФ 22 августа 2024 года повлек за собой масштабные разрушения ключевой инфраструктуры и оборудования.

Результаты расследования авиакатастрофы F-16 будут известны в ближайшее время, - Сырский

Главком Александр Сирсбкий рассказал в интервью CNN, что в настоящее время специальная комиссия Минобороны проводит расследование для выяснения всех фактов авиакатастрофы F-16. И в ближайшее время результаты будут известны.

При этом он отметил, что пилот, погибший в результате трагедии, сбил две вражеские ракеты, используя бортовое оружие, и успел атаковать третью крылатую ракету.

ВСУ впервые сбили дрон россиян на высоте более 3600 метров

7 сентября в Харьковской области бойцы Железной бригады впервые сбили высотный беспилотник российского производства в воздушном бою.

Военные отметили, что охота была сложной из-за высоты полета более трех километров и маневры дрона.

В Литве работают над национальным планом массовой эвакуации граждан

Об этом во время пресс-конференции заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Она отметила, что сам план будет готов к началу октября 224 года. Министр добавила, что у каждой территориальной единицы есть свой план эвакуации. Однако она подчеркнула, что страна должна иметь план эвакуации национального масштаба, а также быть готовой к его реализации в случае необходимости.

Россияне атаковали энергетические объекты в семи областях Украины

За прошедшие сутки, 8 сентября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в семи регионах Украины. В частности, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В результате обстрелов в Днепропетровской и Харьковской областях были обесточены подстанции и потребители. Часть питания уже удалось восстановить.

В Донецкой области во время атаки обесточены несколько подстанций, а также шахта, в которой на момент обстрела находились 74 работника. Все они успешно эвакуированы на поверхность.

Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи Украине, стоимость которого составляет 4,6 млрд шведских крон (около 400 млн евро).

Этот пакет направлен на удовлетворение приоритетных военных потребностей Украины и создание возможностей для будущих действий. Он включает пожертвования оборудования, прямые закупки, комплекты снаряжения и финансовую помощь.

В Украине выпустили учебник с картой Украины без Крыма

В учебнике украинского языка для 7 класса напечатали карту Украины, на которой нет полуострова Крым. Совторник учебника Анастасия Онатий в свою очередь объяснила, что карта в таком виде попала в учебник по невнимательности авторов.

Впрочем, электронную версию книги уже исправили. Что касается печатных версий, то в них она предложила запустить флешмоб "Домалируй Крым", предложив педагогам обсудить ошибку с учениками и дорисовать значок в учебнике на странице.

Орбан готовит эффектное появление "миротворческой миссии" в отношении Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан сказал об этом журналистам во время пикника, пишет издание ATV. Конкретики он не предоставил, однако намекнул, что стоит ожидать ее эффектного появления уже в сентябре.

Напомним, летом Орбан приезжал в Киев с предложением рассмотреть возможность одностороннего прекращения огня. Затем посетил Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

После этого в письме лидерам ЕС написал, что мирные переговоры между Россией и Украиной, как об этом думают в Москве и Пекине, могут состояться до конца года.

Ни один реактор ЗАЭС не будет перезапущен, пока продолжается война, - МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси говорит, что пока существует угроза безопасности Запорожской атомной электростанции, ее реакторы должны оставаться в состоянии "холодной остановки".

По его словам, ситуация там остается нестабильной.

"Регулярные взрывы, атаки беспилотников, обстрелы, неоднократные перебои с внешним электроснабжением, среди прочих проблем, повышают риск ядерной аварии", – сказал он.

ЕС получил доказательства по поставкам Ираном баллистических ракет в Россию

Как сообщил представитель ЕС Петер Стано,получены соответствующие разведданные.

"Нам известна предоставленная союзниками заслуживающая доверия информация о поставках иранских баллистических ракет России", - сказал он и добавил, что Евросоюз может ввести новые санкции против Тегерана.

Ранее издание WSJ сообщило, что россияне получили иранские баллистические ракеты малого радиуса.

Германия вводит контроль на сухопутных границах из-за мигрантов

Правительство страны объявило о временном пограничном контроле на всех сухопутных пунктах пропуска. Цель – преодолеть нелегальную миграцию и защититься от исламского экстремизма.

Контроль начинается 16 сентября и сначала продлится шесть месяцев. Германия имеет сухопутную границу с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.

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