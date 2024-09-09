Жоден реактор ЗАЕС не буде перезапущено, доки триває війна, - глава МАГАТЕ
Допоки існує загроза для безпеки тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, її реактори мають лишатися у стані "холодної зупинки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
"Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною. Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, підвищують ризик ядерної аварії", - заявив Гроссі.
Він нагадав, що 11 серпня всередині однієї з градирень станції спалахнула пожежа і через отримані пошкодження її, ймовірно, доведеться знести.
"Наразі градирні не потрібні як частина механізму охолодження, оскільки всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в стані холодної зупинки. Відповідно до рекомендацій агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено доти, доки конфлікт продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції", - наголосив гендиректор МАГАТЕ.
За його словами, продовження роботи агентства на ЗАЕС залишається важливою для зменшення ймовірності ядерної аварії.
Пожежа на ЗАЕС
Нагадаємо, 11 серпня, на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталася пожежа. Вона не спричинила небезпеки витоку шкідливих речовин, ЗАЕС працювала у штатному режимі.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, пожежу на ЗАЕС влаштували російські окупанти.
В "Енергоатомі" вірогідними причинами пожежі вважають недбалість окупантів або свідомий підпал.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що градирня на окупованій Росією Запорізькій АЕС була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Він вважає, що споруду, ймовірно, доведеться знести.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.