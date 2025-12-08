РФ атакувала енергооб'єкти у Донецькій області: значна кількість жителів без світла

Російські окупанти в ніч на 8 грудня атакували енергетичну інфраструктуру у Донецькій області. Значна кількість жителів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Вночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок цього на ранок у регіоні є значна кількість знеструмлених споживачів", - - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.