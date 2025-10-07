ua en ru
Нічний обстріл Полтави: росіяни вдарили по депо залізниці, частина міста без світла

Полтава, Вівторок 07 жовтня 2025 08:49
UA EN RU
Нічний обстріл Полтави: росіяни вдарили по депо залізниці, частина міста без світла Фото: пожежники ліквідували вогонь, який спалахнув після обстрілів (ДСНС Полтавщини)
Автор: Маловічко Юлія

В ніч на 7 жовтня Полтавщину атакували ворожі дрони. В самій Полтаві уражено депо залізниці та енергетичний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

Удар по депо УЗ та рухомому складу

"У Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками", - написав Кулеба

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків-Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів - зараз усі у русі.

Фото: РФ атакувала депо залізниці (Олексій Кулеба, Telegram)

Удар по енергетиці

Унаслідок влучань ворога також пошкоджено енергетичний об’єкт - без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах.

Як уточнив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, в області без світла залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів.

Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок.

На місцях працюють штаби ліквідації наслідків. Фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання, допомагають людям.

Фото: пожежники приїхали на місце атаки РФ на Полтавщині (ДСНС Полтавська область)

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 7 жовтня, ворог атакував дронами місто Полтаву. Після першої ночі в області працювала ППО.

Ще повідомлялось про атаку дронами Сум в ніч на 7 жовтня. Частина міста має перебої з електропостачанням.

