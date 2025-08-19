Росія вдарила по об'єктах нафтопереробки та ГТС на Полтавщині

Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Було пошкоджено низку ключових об’єктів енергетики, серед яких один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта.

Фахівці відзначають, що масштаби руйнувань і характер уражень свідчать про цілеспрямовану спробу знищення критичної інфраструктури.

Зараз проводять технічне обстеження пошкодженого обладнання та оцінюють обсяг збитків.

Міністерство енергетики наголошує, що такі дії є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. З березня 2025 року зафіксовано понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України. Попередні серйозні удари по нафтопереробним об’єктам Полтавщини були 15 та 21 червня.