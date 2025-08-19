UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росія вдарила по об'єктах нафтопереробки та ГТС на Полтавщині

Фото: ворог атакував енергетику Полтавщини ракетами та дронами (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

У ніч на 19 серпня ворог здійснив чергову атаку на нафтопереробну та газову інфраструктуру Полтавщини. Одночасно ворог застосував крилаті ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Було пошкоджено низку ключових об’єктів енергетики, серед яких один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. 

Фахівці відзначають, що масштаби руйнувань і характер уражень свідчать про цілеспрямовану спробу знищення критичної інфраструктури.

Зараз проводять технічне обстеження пошкодженого обладнання та оцінюють обсяг збитків.

Міністерство енергетики наголошує, що такі дії є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. З березня 2025 року зафіксовано понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України. Попередні серйозні удари по нафтопереробним об’єктам Полтавщини були 15 та 21 червня.

Деталі атаки на Полтавщину

Вночі 19 серпня Росія здійснила масований удар по Полтавській області. Влучання зафіксовані у Кременчуцькому та Лубенському районах, де постраждали адміністративні будівлі енергетичних підприємств. Місто Кременчук внаслідок атаки затягнуло густим чорним димом.

У Лубенському районі без світла залишилися понад 1,4 тисячі побутових абонентів та 119 юридичних осіб.

Окупанти запускали крилаті ракети на Кременчук з бомбардувальників Ту-95МС, протиповітряна оборона міста вела активну роботу. Після обстрілу виявлено небезпечні касетні боєприпаси, що становлять загрозу для населення.

