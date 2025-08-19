ua en ru
Після комбінованого удару РФ по Кременчуку знайшли небезпечні касетні боєприпаси

Вівторок 19 серпня 2025 10:51
Після комбінованого удару РФ по Кременчуку знайшли небезпечні касетні боєприпаси Фото: У Кременчуці після атаки виявляють нерозірвані касетні боєприпаси (facebook.com/vitalii.maletskyi.official)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала комбінованого удару по Полтавській області. Після обстрілу Кременчука виявили небезпечні касетні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням мера міста Віталія Малецького.

На території міста фіксують нерозірвані касетні боєприпаси, які залишилися від російських ракет.

Вони становлять смертельну небезпеку - навіть випадковий дотик може спричинити вибух.

Місцевим жителям радять: не наближайтеся та не торкайтеся підозрілих предметів.

У разі виявлення негайно телефонуйте за номерами 101 або 102.

Особливу увагу слід звернути на дітей - боєприпаси мають сріблястий колір, схожий на м’ячі, і можуть привернути увагу малечі.

Місцева влада закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

Атака на Полтавську область

Вночі росія завдала масованого удару по Полтавській області, використавши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети.

Влучання зафіксовані у Кременчуцькому та Лубенському районах, пошкоджені адмінбудівлі енергетичних підприємств.

У Лубенському районі залишилися без світла понад 1,4 тисячі побутових та 119 юридичних абонентів.

Окупанти запустили крилаті ракети на Кременчук з бомбардувальників Ту-95МС, у місті працювала ППО.

