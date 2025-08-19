Після комбінованого удару РФ по Кременчуку знайшли небезпечні касетні боєприпаси

Росія завдала комбінованого удару по Полтавській області. Після обстрілу Кременчука виявили небезпечні касетні боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням мера міста Віталія Малецького.

На території міста фіксують нерозірвані касетні боєприпаси, які залишилися від російських ракет.

Вони становлять смертельну небезпеку - навіть випадковий дотик може спричинити вибух.

Місцевим жителям радять: не наближайтеся та не торкайтеся підозрілих предметів.

У разі виявлення негайно телефонуйте за номерами 101 або 102.

Особливу увагу слід звернути на дітей - боєприпаси мають сріблястий колір, схожий на м’ячі, і можуть привернути увагу малечі.

Місцева влада закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки.