РФ атакувала два села у Харківській області: є пошкодження та проблеми з електрикою

Фото: РФ атакувала два села у Харківській області (GettyImages)

У суботу, 28 січня, російські військові атакували два села у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Золочівської громади Віктора Коваленка, яку приводить "Суспільне".