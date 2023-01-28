Росіяни не припиняють обстріли Харківської області: пошкоджений ліцей, є поранений

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

У селі Кіндрашівка Куп'янського району російські снаряди пошкодили ліцей. Водночас у селі Глибоке Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджений будинок.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок вчорашніх обстрілів росіян є поранений. Постраждалим виявився 49-річний житель села Петропавлівка Чугуївського району. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, через недавні обстріли окупантів у Куп'янському району загинули двоє мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.