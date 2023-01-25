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Через вчорашню атаку РФ на Куп'янський район загинули двоє цивільних

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Харківська область, Середа 25 січня 2023 14:03
Через вчорашню атаку РФ на Куп'янський район загинули двоє цивільних Фото: через вчорашню атаку РФ на Куп'янський район загинули двоє цивільних (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Харківської області. Сьогодні і вчора ворог завдав ударів по Куп'янському району. Внаслідок атаки 24 січня загинули двоє цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що протягом 24 січня російські військові обстрілювали смт Дворічна Куп'янського району. Там через атаки загинули двоє мирних жителів. Також пошкоджено приватні домоволодіння.

Крім того, вранці 25 січня близько 7:00 окупанти вдалися до артилерійського обстрілу Куп'янська. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та магазин.

За фактом обстрілів окружна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 22 січня російські військові вдарили артилерією по селу Петрівка Золочівської громади. Внаслідок обстрілу загинула 67-річна жінка.

Також ми писали про те, що окупанти атакували Вовчанськ у Харківській області, через що було поранено трьох людей.

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