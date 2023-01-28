РФ атаковала два села в Харьковской области: есть повреждения и проблемы с электричеством
В субботу, 28 января, российские военные атаковали два села в Харьковской области. В результате вражеских обстрелов были повреждены частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Золочевской общины Виктора Коваленко, которое приводит "Суспільне".
"В первой половине дня со стороны РФ захватчики обстреляли из минометов деревню Красную Заря", - говорится в сообщении.
Коваленко отметил, что в Красной Заре в результате ударов повреждены два дома.
"В 17:45 оккупанты обстреляли артиллерией деревню Одноробовку. Предварительно, повреждены два дома, часть населенного пункта без света. Раненых нет", - добавил глава общины.
Напомним, что российские войска вчера, 27 января, обстреляли несколько населённых пунктов Харьковской области. В результате атак пострадал мужчина.
Ранее сообщалось, что из-за недавних обстрелов оккупантов в Купянском районе погибли двое мирных жителей.
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