РФ атаковала два села в Харьковской области: есть повреждения и проблемы с электричеством

Фото: РФ атаковала два села в Харьковской области (GettyImages)

В субботу, 28 января, российские военные атаковали два села в Харьковской области. В результате вражеских обстрелов были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Золочевской общины Виктора Коваленко, которое приводит "Суспільне".