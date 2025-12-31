РФ атакувала два енергооб’єкти ДТЕК на Одещині: пошкодження значні

Атака на Одесу 31 грудня

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російські війська атакували Одесу та область ударними безпілотниками.

Через обстріл частина міста залишилася без електро-, водо- й теплопостачання. За інформацією влади, ворог знову бив по цивільній та енергетичній інфраструктурі. В одному з населених пунктів області внаслідок удару загорілися склади логістичної компанії.

Також дрони влучили у багатоповерхівки в двох районах Одеси - у квартирах спалахнули пожежі. Пізніше в ОВА оприлюднили фото наслідків атаки.

Кількість постраждалих зросла до шести осіб. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, усі травмовані - члени двох родин, серед них троє дітей віком від 7 місяців до 14 років. П’ятьох постраждалих госпіталізували, один дорослий перебуває у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості, зокрема немовля з інгаляційним отруєнням.

Детально про наслідки російської атаки на Одесу та область - у матеріалі РБК-Україна.