UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

РФ атакувала два енергооб’єкти ДТЕК на Одещині: пошкодження значні

Ілюстративне фото: РФ атакувала два енергооб’єкти ДТЕК на Одещині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Під ударом опинилися два енергооб’єкти ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як повідомили в компанії, пошкодження є значними. Для повного відновлення обладнання та повернення його до працездатного стану знадобиться час.

У ДТЕК наголошують, що лише протягом грудня ворог суттєво пошкодив десять підстанцій в Одеській області. Загалом від початку року Росія здійснила атаки вже на 25 енергооб’єктів регіону.

Наразі енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

 

Атака на Одесу 31 грудня

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російські війська атакували Одесу та область ударними безпілотниками.

Через обстріл частина міста залишилася без електро-, водо- й теплопостачання. За інформацією влади, ворог знову бив по цивільній та енергетичній інфраструктурі. В одному з населених пунктів області внаслідок удару загорілися склади логістичної компанії.

Також дрони влучили у багатоповерхівки в двох районах Одеси - у квартирах спалахнули пожежі. Пізніше в ОВА оприлюднили фото наслідків атаки.

Кількість постраждалих зросла до шести осіб. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, усі травмовані - члени двох родин, серед них троє дітей віком від 7 місяців до 14 років. П’ятьох постраждалих госпіталізували, один дорослий перебуває у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості, зокрема немовля з інгаляційним отруєнням.

Детально про наслідки російської атаки на Одесу та область - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКОдесаБлекаутВійна в УкраїніАтака дронів