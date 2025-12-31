RU

Экономика Авто Tech

РФ атаковала два энергообъекта ДТЭК в Одесской области: повреждения значительные

Иллюстративное фото: РФ атаковала два энергообъекта ДТЭК в Одесской области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. Под ударом оказались два энергообъекта ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как сообщили в компании, повреждения являются значительными. Для полного восстановления оборудования и возвращения его в работоспособное состояние понадобится время.

В ДТЭК отмечают, что только в течение декабря враг существенно повредил десять подстанций в Одесской области. Всего с начала года Россия осуществила атаки уже на 25 энергообъектов региона.

Сейчас энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

 

 

Атака на Одессу 31 декабря

Напомним, в ночь на 31 декабря российские войска атаковали Одессу и область ударными беспилотниками.

Из-за обстрелов часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. По информации властей, враг снова бил по гражданской и энергетической инфраструктуре. В одном из населенных пунктов области в результате удара загорелись склады логистической компании.

Также дроны попали в многоэтажки в двух районах Одессы - в квартирах вспыхнули пожары. Позже в ОВА обнародовали фото последствий атаки.

Количество пострадавших возросло до шести человек. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, все травмированные - члены двух семей, среди них трое детей в возрасте от 7 месяцев до 14 лет. Пятерых пострадавших госпитализировали, один взрослый находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести, в том числе младенец с ингаляционным отравлением.

Подробно о последствиях российской атаки на Одессу и область - в материале РБК-Украина.

ДТЭК Одесса Блэкаут Война в Украине Атака дронов