РФ атаковала дронами Одессу: повреждены энергетическая инфраструктура и здания
Поздно вечером, 3 марта, российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки есть повреждения и проблемы с электроэнергией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера и канал мэра города Геннадия Труханова.
"В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас в части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Коммунальные службы уже начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных. Развертываются дополнительные пункты несокрушимости (425 уже работают)", - написал Кипер.
Кроме того, в результате падения обломков и взрывных волн, повреждения получили два частных дома и бизнес центр. Пока информации о пострадавших не было.
Труханов в свою очередь тоже подтвердил эту информацию, сделав соответствующие посты в своем Telegram-канале.
"Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области", - добавил Кипер.
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