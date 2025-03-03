ua en ru
Вт, 04 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ атаковала дронами Одессу: повреждены энергетическая инфраструктура и здания

Понедельник 03 марта 2025 23:21
UA EN RU
РФ атаковала дронами Одессу: повреждены энергетическая инфраструктура и здания Фото: над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 3 марта, российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки есть повреждения и проблемы с электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера и канал мэра города Геннадия Труханова.

"В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас в части города действуют аварийные отключения электроэнергии. Коммунальные службы уже начали работу по запуску генераторов для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных. Развертываются дополнительные пункты несокрушимости (425 уже работают)", - написал Кипер.

Кроме того, в результате падения обломков и взрывных волн, повреждения получили два частных дома и бизнес центр. Пока информации о пострадавших не было.

Труханов в свою очередь тоже подтвердил эту информацию, сделав соответствующие посты в своем Telegram-канале.

"Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области", - добавил Кипер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Одесса Российская Федерация
NEWS
В Великобритании заявили, что вариантов прекращения огня в Украине есть несколько
В Великобритании заявили, что вариантов прекращения огня в Украине есть несколько
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины