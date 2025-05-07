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РФ атакувала дронами Черкаську область: пошкоджено навчальний заклад, є поранений

Черкаська область, Середа 07 травня 2025 22:50
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РФ атакувала дронами Черкаську область: пошкоджено навчальний заклад, є поранений Фото: росіяни атакували дронами Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 7 травня атакували дронами Черкаську область, зокрема Умань та довколишні села. Внаслідок обстрілу пошкоджено корпус навчального закладу, також є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Надвечір РФ знову спрямувала на область ударні дрони. Під прицілом була Умань і довколишні села. По повітряних цілях противника працювали наші сили ППО", - повідомив Табурець.

За його словами, внаслідок російської атаки постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку.

Водночас у селі Дмитрушки уламками дрона поранено чоловіка. Його доправили до лікарні.

Фото: наслідки атаки РФ по Черкаській області (t.me/cherkaskaODA)

Обстріл України 7 травня

Нагадаємо, в ніч на 7 травня Росія випустила по Україні 187 дронів. Також окупанти атакували Україну п'ятьма балістичними ракетами.

Пуски безпілотників були з шести напрямків - Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також з Гвардійського у Криму.

ППО цієї ночі працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Військовим вдалося збити дві ракети та 81 дрон. Ще 64 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені.

Зокрема, під ударом ворога був Київ. Спочатку окупанти випустили по столиці балістику. Ворожу ракету вдалося збити, але уламки впали у Солом'янському районі.

Також у Києві вночі збивали російські дрони. Наслідки атаки РФ зафіксували у кількох районах. У Шевченківському районі через влучання безпілотника загинули мати й син 1960 та 1997 року народження. Відомо, що у столиці внаслідок нальоту дронів постраждали семеро осіб, з них четверо - діти.

А ввечері 7 травня російські війська атакували дронами Полтавський район. Внаслідок падіння уламків безпілотника понад 900 людей залишилися без електроенергії.

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Черкаська область Умань Війна в Україні Атака дронів
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