Росія атакувала Київ балістикою: зафіксовано пожежу, що відомо

В ніч на 7 травня Росія вдарила по Києву балістикою. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Солом'янський район "Внаслідок падіння уламків сталося займання у Соломʼянському районі", - пише глава КМВА о 01:12. Згодом він уточнив, що пожежа в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Водночас мер Києва Віталій Кличко поінформував, що до Солом'янського району їдуть медики, оскільки поступив виклик. Він теж підтвердив падіння уламків ракети.