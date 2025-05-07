Росія атакувала Київ балістикою: зафіксовано пожежу, що відомо
Фото: інформація щодо постраждалих уточнюється (Getty Images)
В ніч на 7 травня Росія вдарила по Києву балістикою. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Солом'янський район
"Внаслідок падіння уламків сталося займання у Соломʼянському районі", - пише глава КМВА о 01:12.
Згодом він уточнив, що пожежа в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих встановлюється.
Водночас мер Києва Віталій Кличко поінформував, що до Солом'янського району їдуть медики, оскільки поступив виклик. Він теж підтвердив падіння уламків ракети.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.