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Росія атакувала Київ балістикою: зафіксовано пожежу, що відомо

Середа 07 травня 2025 01:25
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Росія атакувала Київ балістикою: зафіксовано пожежу, що відомо Фото: інформація щодо постраждалих уточнюється (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 7 травня Росія вдарила по Києву балістикою. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Солом'янський район

"Внаслідок падіння уламків сталося займання у Соломʼянському районі", - пише глава КМВА о 01:12.

Згодом він уточнив, що пожежа в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

Водночас мер Києва Віталій Кличко поінформував, що до Солом'янського району їдуть медики, оскільки поступив виклик. Він теж підтвердив падіння уламків ракети.

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