Повітряні сили уточнили масштаби атаки РФ на Україну: скільки ракет і дронів збили
Росія випустила по Україні в ніч на 7 травня 187 дронів. Також окупанти атакували Україну п'ятьма балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що з вечора 6 травня РФ випустила по Україні 187 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. З них сили ППО знищили 81 дрон. Ще 64 безпілотники локаційно втрачено.
"Інформація може уточнюватися, плюс-мінус 1-2 дрони можуть бути змінені", - додав речник.
За його словами, цієї ночі росіяни запустили по Україні п'ять балістичних ракет. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про чотири ракети.
"Сьогодні застосовувалося також п'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або KN23. Це вже фахівці, хто буде досліджувати уламки, скажуть пізніше, якого типу це були ракети. Дві балістики сьогодні було збито протиповітряною обороною", - сказав Ігнат.
Згодом Повітряні сили ЗСУ у своєму зведенні підтвердили кількість дронів та ракет, які Росія випустила по Україні цієї ночі. Пуски безпілотників були з шести напрямків - Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також з Гвардійського у Криму.
ППО цієї ночі працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
Наслідки атаки РФ
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що в ніч на 7 травня росіяни випустили по Україні чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина із них - "Шахеди". Втім, як уточнили Повітряні сили, окупанти застосували більше безпілотників та ракет.
Цієї ночі під ударом ворога був Київ. Спочатку окупанти випустили по столиці балістику. Ворожу ракету вдалося збити, але уламки впали у Солом'янському районі.
Також у Києві вночі збивали російські дрони. Наслідки атаки РФ зафіксували у кількох районах. У Шевченківському районі через влучання безпілотника загинули мати й син 1960 та 1997 року народження. Відомо, що у столиці внаслідок нальоту дронів постраждали семеро осіб, з них четверо - діти.
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