РФ атаковала дронами Черкасскую область: повреждено учебное заведение, есть раненый
Российские войска вечером 7 мая атаковали дронами Черкасскую область, в частности Умань и близлежащие села. В результате обстрела поврежден корпус учебного заведения, также есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
"Под вечер РФ снова направила на область ударные дроны. Под прицелом была Умань и близлежащие села. По воздушным целям противника работали наши силы ПВО", - сообщил Табурец.
По его словам, в результате российской атаки пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме.
В то же время в селе Дмитрушки обломками дрона ранен мужчина. Его доставили в больницу.
Фото: последствия атаки РФ по Черкасской области (t.me/cherkaskaODA)
Обстрел Украины 7 мая
Напомним, в ночь на 7 мая Россия выпустила по Украине 187 дронов. Также оккупанты атаковали Украину пятью баллистическими ракетами.
Пуски беспилотников были с шести направлений - Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России, а также из Гвардейского в Крыму.
ПВО этой ночью работала на востоке, севере, юге и в центре страны. Военным удалось сбить две ракеты и 81 дрон. Еще 64 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны.
В частности, под ударом врага был Киев. Сначала оккупанты выпустили по столице баллистику. Вражескую ракету удалось сбить, но обломки упали в Соломенском районе.
Также в Киеве ночью сбивали российские дроны. Последствия атаки РФ зафиксировали в нескольких районах. В Шевченковском районе из-за попадания беспилотника погибли мать и сын 1960 и 1997 года рождения. Известно, что в столице в результате налета дронов пострадали семь человек, из них четверо - дети.
А вечером 7 мая российские войска атаковали дронами Полтавский район. В результате падения обломков беспилотника более 900 человек остались без электроэнергии.
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