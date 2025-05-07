РФ атаковала дронами Черкасскую область: повреждено учебное заведение, есть раненый

Российские войска вечером 7 мая атаковали дронами Черкасскую область, в частности Умань и близлежащие села. В результате обстрела поврежден корпус учебного заведения, также есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Под вечер РФ снова направила на область ударные дроны. Под прицелом была Умань и близлежащие села. По воздушным целям противника работали наши силы ПВО", - сообщил Табурец. По его словам, в результате российской атаки пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме. В то же время в селе Дмитрушки обломками дрона ранен мужчина. Его доставили в больницу. Фото: последствия атаки РФ по Черкасской области (t.me/cherkaskaODA)