РФ атакувала Чернігів балістичною ракетою: є загиблий

15:55 02.04.2026 Чт
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: у Чернігові балістична ракета влучила в підприємство (Getty Images)

Російські війська вдарили по Чернігову балістичною ракетою. Під удар потрапило одне з підприємств міста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Читайте також: Дрони летіли з семи напрямків: як ППО відбила нічну атаку Росії

Що відомо про атаку

Брижинський повідомив, що місто, найімовірніше, атакували балістикою. Пізніше він уточнив: ракетний удар було завдано по одному з підприємств Чернігова.

"Ворог атакував одне з підприємств міста балістичною ракетою", - повідомив він.

Інформація про жертви та руйнування наразі уточнюється.

Виконуючий обов‘язки чернігівського міського голови Олександр Ломако наразі не прокоментував інцидент.

Згодом Брижинський додав, що, за попередньою інформацією, одна людина загинула внаслідок атаки на місто.

"Внаслідок атаки пошкоджені господарські приміщення на підприємстві", - уточнив начальник ОВА.

Оновлено о 16:00

Брижинський також сказав, що унаслідок атаки поранення отримала 17-річна дівчина.

Сьогодні також росіяни атакували й інші українські міста. Як повідомляло РБК-Україна, у Харкові "Шахед" влучив біля житлової багатоповерхівки - внаслідок удару постраждала 61-річна жінка, а в будинку виникла пожежа.

Крім того, під ракетний удар потрапила й Одеса - жителі міста почули щонайменше два вибухи.

Повітряні сили фіксували ракету, яка рухалася у напрямку міста.

