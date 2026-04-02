РФ атакувала Чернігів балістичною ракетою: є загиблий

Російські війська вдарили по Чернігову балістичною ракетою. Під удар потрапило одне з підприємств міста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Брижинський також сказав, що унаслідок атаки поранення отримала 17-річна дівчина.

Згодом Брижинський додав, що, за попередньою інформацією, одна людина загинула внаслідок атаки на місто.

Інформація про жертви та руйнування наразі уточнюється.

"Ворог атакував одне з підприємств міста балістичною ракетою", - повідомив він.

Брижинський повідомив, що місто, найімовірніше, атакували балістикою. Пізніше він уточнив: ракетний удар було завдано по одному з підприємств Чернігова.

Сьогодні також росіяни атакували й інші українські міста. Як повідомляло РБК-Україна, у Харкові "Шахед" влучив біля житлової багатоповерхівки - внаслідок удару постраждала 61-річна жінка, а в будинку виникла пожежа.

Крім того, під ракетний удар потрапила й Одеса - жителі міста почули щонайменше два вибухи.

Повітряні сили фіксували ракету, яка рухалася у напрямку міста.