РФ атаковала Чернигов баллистической ракетой: есть погибший

Российские войска ударили по Чернигову баллистической ракетой. Под удар попало одно из предприятий города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Что известно об атаке

Брижинский сообщил, что город, скорее всего, атаковали баллистикой. Позже он уточнил: ракетный удар был нанесен по одному из предприятий Чернигова.

"Враг атаковал одно из предприятий города баллистической ракетой", - сообщил он.

Информация о жертвах и разрушениях пока уточняется.

Исполняющий обязанности черниговского городского головы Александр Ломако пока не прокомментировал инцидент.

Впоследствии Брижинский добавил, что, по предварительной информации, один человек погиб в результате атаки на город.

"В результате атаки повреждены хозяйственные помещения на предприятии", - уточнил начальник ОВА.

Брижинский также сказал, что в результате атаки ранения получила 17-летняя девушка.