Дрони летіли з семи напрямків: як ППО відбила нічну атаку Росії

У ніч на 28 березня Росія атакувала Україну 172 ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З 18:00 1 квітня до ранку 2 квітня росіяни атакували 172 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Близько 120 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.