У Кривому Розі масштабні відключення світла та перебої з водою після "прильотів"

У Кривому Розі на тлі масованої атаки ворога в ніч на 16 липня сталися відключення світла. Також у місті можливі перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.

Як відомо, після 00:30 місцеві ЗМІ написали, що у деяких районах Кривого Рогу зникло світло. Цьому передували вибухи.

За словами Вілкула, станом на 00:40 Кривий Ріг зазнав близько 20 влучань внаслідок масованої атаки дронів. Ще 15 "Шахедів" у повітрі на підльоті до міста.

Голова Ради оборони міста підтвердив, що у Кривому Розі проблеми зі світлом.

"Масштабні відключення світла. Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах", - зазначив він.