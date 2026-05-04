РФ атакувала балістикою Мерефу на Харківщині, є загиблі та багато постраждалих (фото)

Ранком 4 травня Росія завдала ракетного удару по місту Мерефа на Харківщині. Унаслідок атаки є багато поранених. Загинуло четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та Повітряні сили ЗСУ.
Відомі дані про чотирьох жертв: чоловіки 50 та 63 роки, а також дві жінки - 41 та 52 роки.
Шістнадцятьом постраждалим медики надають допомогу.
Удар зачепив кілька об'єктів:
На місці спалахнула пожежа в приватному будинку та автомобілі.
"Пожежу вже ліквідували. Фіксуємо пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, 4 магазинів, СТО. На місці удару продовжують працювати бригади екстреної допомоги, всі профільні служби", - йдеться у матеріалі.
У Повітряних силах ЗСУ напередодні попереджали про можливу атаку.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - йшлось у публікації.
В ОВА опублікували фото наслідків атаки на Мерефу. Також зазначили, що кількість постраждалих збільшилась до 18.
"Серед поранених троє людей перебувають у важкому стані. Ще 13 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У двох постраждалих – гостра реакція на стрес. Усі отримують необхідну допомогу медиків", - каже Синєгубов.
Напередодні, 3 травня, Росія завдала масованого удару по всій Україні - понад 175 безпілотників та 5 ракет. Як повідомляло РБК-Україна, Сили оборони збили або подавили більшість цілей.
Нагадаємо, того ж дня стався удар по Запоріжжю - постраждали п'ятеро людей, серед яких 12-річна дівчинка. Унаслідок атаки спалахнула пожежа в гаражних приміщеннях.