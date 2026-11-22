Нагадаємо, що це вже не перший цілеспрямований удар ворога по газовиках та інфраструктурі компанії за останні дні.

Зокрема, ввечері 18 листопада російські війська обстріляли аварійну бригаду газовиків у Чугуєві на Харківщині під час виїзду на виклик до житлового будинку.

Унаслідок цієї атаки дістав поранення водій бригади - чоловіка госпіталізували та прооперували, а в компанії тоді назвали інцидент третім подібним випадком за кілька днів.

Крім того, того ж дня, 18 листопада, Росія знову вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині. Ліквідацію наслідків та оцінку пошкоджень у Полтавській області ускладнювала загроза повторних ворожих обстрілів.

А ще раніше, 14 листопада, окупанти атакували дронами інший об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині, внаслідок чого там спалахнула масштабна пожежа.