Российские войска 22 ноября ударили авиабомбой по газовому участку на Днепропетровщине и атаковали две АЗС "Укрнафты" в Запорожье, ранив работника "Нефтегаза".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения "Группы Нефтегаз" и и.о. председателя правления компании Сергея Федоренко.
В результате авиаудара по участку газовой службы на Днепропетровщине ранения получил работник "Группы Нефтегаз" - сейчас он в больнице.
Еще двое его коллег претерпели контузии, всем пострадавшим оказывают помощь.
Кроме того, враг атаковал две автозаправочные станции "Укрнафты" в Запорожской области.
Благодаря действиям по протоколам безопасности и слаженной работе команды обошлось без жертв.
Сергей Федоренко назвал атаки системным преследованием газовиков, а не случайностью.
"Россия целенаправленно бьет по людям, которые ежедневно снабжают газом и теплом прифронтовые общины. Наши люди работают под постоянной опасностью. Они продолжают делать свое дело, потому что от них зависит тепло и свет в домах, горючее в авто и генераторах", - написал он.
По словам представителей компании, за последние дни российские войска неоднократно обстреливали специалистов газовой службы, служебный транспорт и объекты газовой инфраструктуры.
Несмотря на угрозы, работники продолжают снабжать общины ресурсами.
Напомним, что это уже не первый целенаправленный удар врага по газовикам и инфраструктуре компании за последние дни.
В частности, вечером 18 ноября российские войска обстреляли аварийную бригаду газовиков в Чугуеве Харьковской области во время выезда на вызов в жилой дом.
В результате этой атаки получил ранение водитель бригады - мужчину госпитализировали и прооперировали, а в компании тогда назвали инцидент третьим подобным случаем за несколько дней.
Кроме того, в тот же день, 18 ноября, Россия снова ударила по объекту "Нефтегаза" на Полтавщине. Ликвидацию последствий и оценку повреждений в Полтавской области усугубляла угроза повторных вражеских обстрелов.
А еще раньше, 14 ноября, кафиры атаковали дронами другой объект "Нафтогаза" на Полтавщине, в результате чего там вспыхнул масштабный пожар.